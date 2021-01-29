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Производство пищевых продуктов в Москве выросло почти на 40 процентов в 2020 году
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Производство пищевых продуктов в Москве выросло почти на 40 процентов в 2020 году

Юлия Ямпольская

Город

Производство пищевых продуктов в столице в минувшем году выросло на 39,1 процента. Об этом в пятницу, 29 января, сообщили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы.

По словам главы ведомства Александра Прохорова, в 4,2 раза увеличился выпуск мяса и субпродуктов, на 17,6 процента — мясных полуфабрикатов.

— Рост объемов выпуска преимущественно связан с активным выходом на зарубежные рынки сбыта, в частности, в сегменте поставок курицы в Китай и страны Ближнего Востока, а также сокращением импорта свинины, — цитирует Прохорова РИА Новости.

Он отметил, что на 48,3 процента в 2020 году увеличилось производство бумаги и бумажных изделий. Это связано с ростом доли онлайн-продаж и более активным распространением сервисов доставки, которым нужна картонная упаковка. Помимо этого, производство электрического оборудования в прошлом году увеличилось на 41,8 процента.

Также заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов рассказал, что столичная экономика в 2020 году оказалась устойчивой к воздействию кризисных явлений, которые связаны с пандемией коронавируса. Например, промышленное производство в городе выросло на 5,1 процента.

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