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«Желтый» уровень опасности продлили в столичном регионе до ночи 31 января
Фото: «Вечерняя Москва»

«Желтый» уровень опасности продлили в столичном регионе до ночи 31 января

Юлия Ямпольская

Город

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в столице и Московской области из-за гололедицы. Об этом в пятницу, 29 января, сообщает Гидрометцентр России.

Уточняется, что предупреждение будет действовать до 01:00 воскресенья, 31 января, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее синоптики сообщили, что снежных осадков на территории Москвы выпало примерно на 40 процентов больше климатической нормы.

Читайте также: Синоптики предупредили москвичей о низком атмосферном давлении 29 января

Подмосковье«Желтый» уровень опасностиМосква
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