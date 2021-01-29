«Желтый» уровень опасности продлили в столичном регионе до ночи 31 января

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«Желтый» уровень погодной опасности продлили в столице и Московской области из-за гололедицы. Об этом в пятницу, 29 января, сообщает Гидрометцентр России.

Уточняется, что предупреждение будет действовать до 01:00 воскресенья, 31 января, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее синоптики сообщили, что снежных осадков на территории Москвы выпало примерно на 40 процентов больше климатической нормы.

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