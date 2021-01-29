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В Госдуме прокомментировали введение Украиной санкций против России
Фото: Пресс-служба Госдумы

В Госдуме прокомментировали введение Украиной санкций против России

Елена Фролова

Внешняя политика

Депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал введение Украиной санкций в отношении ряда российских физических и юридических лиц. Об этом сообщает RT.

— Все, что мы сегодня слышим от наших соседей, является голословными обвинениями или какими-то псевдоисторическими заявлениями и угрозами сделать нашу жизнь тяжелее и опаснее. Так что очередные санкции со стороны Украины — это лишь мазок к портрету. На общий фон наших отношений это не повлияет, — считает эксперт.

Ранее стало известно, что правительство Украины ввело санкции в отношении нескольких физических и юридических лиц нашей страны. В декабре 2020 года Россия утвердила список, в который вошло почти 850 имен, попадающих под действие персональных санкций против Украины.

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