В Кремле заявили, что не смотрели репортаж из «дворца» в Геленджике

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смотрел репортаж из «дворца» в Геленджике. Об этом он сообщил в пятницу, 29 января.

Ранее журналисты Telegram-канала Mash выложили в Сеть видео, на котором показан некий объект в Геленджике, представленный как «дворец».

Представителя Кремля попросили прокомментировать эту публикацию, однако обсудить репортаж не удалось.

— Пока не знакомились (в Кремле с этой журналистской работой — прим. «ВМ»), на это не было времени, — приводит РИА Новости ответ Пескова.

Сам Песков, по его словам, на показанном в репортаже объекте никогда не бывал.

Ранее Дмитрий Песков рассказал о владельце дворца в Геленджике.

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