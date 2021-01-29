В Кремле заявили, что не смотрели репортаж из «дворца» в Геленджике
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смотрел репортаж из «дворца» в Геленджике. Об этом он сообщил в пятницу, 29 января.
Ранее журналисты Telegram-канала Mash выложили в Сеть видео, на котором показан некий объект в Геленджике, представленный как «дворец».
Представителя Кремля попросили прокомментировать эту публикацию, однако обсудить репортаж не удалось.
— Пока не знакомились (в Кремле с этой журналистской работой — прим. «ВМ»), на это не было времени, — приводит РИА Новости ответ Пескова.
Сам Песков, по его словам, на показанном в репортаже объекте никогда не бывал.
Ранее Дмитрий Песков рассказал о владельце дворца в Геленджике.
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