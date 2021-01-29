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«Проклятый ковид»: Бледанс эмоционально отреагировала на смерть Ланового
Фото: instagram.com/bledans

«Проклятый ковид»: Бледанс эмоционально отреагировала на смерть Ланового

Ксения Монахова

Звезды

Российская актриса и телеведущая Эвелина Бледанс предалась эмоциям в связи с кончиной великого артиста Василия Ланового. На своей странице в Instagram она рассказал, как долгие годы работала с ним на одной сцене.

— Проклятый ковид забрал у нас великого артиста Василия Семеновича Ланового. Шесть лет подряд, как ведущая церемонии, я приглашала его на сцену открыть и закрыть детский кинофестиваль «Алые паруса Артека», — написала Бледанс.

Она отметила, что по вечерам они собирались на актерских встречах. Там Василий Лановой выступал и читал стихи. Бледанс призналась, что артист пел вместе со всеми и «веселился, как мальчишка».

— Сегодня я листаю старые фото и плачу со всей страной. Это был уникальный человек и великий артист. Легенда! Мы вас не забудем! — подытожила актриса.

Фолловеры также выразили свои соболезнования в связи с кончиной Ланового.

«Наши соболезнования родным и близким. Ковид ковидом, но всё же возраст берет свое, и все мы не вечны»; «Он гениальный! Как жаль... Царствие небесное великому человеку»; «Потрясающий артист. Уникальный человек. Соболезнования, плачу...» — написали в комментариях.

Напомним, народный артист СССР Василий Семенович Лановой ушел из жизни в четверг, 28 января. Ему было 87 лет. Его проводят в последний путь в Вахтанговском театре

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Эвелина Бледансумер актерВасилий Лановой
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