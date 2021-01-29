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Сенатор Пушков объявил о новых шагах по искоренению трэш-стримов
Фото: пресс-служба Совфеда

Сенатор Пушков объявил о новых шагах по искоренению трэш-стримов

Ростислав Зубков

Закон

В Совете Федерации состоится заседание рабочей группы по законодательному запрещению трэш-стримов. Об этом глава временной комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил в пятницу, 29 января.

По словам сенатора, в настоящее время идет сбор предложений членов СФ и экспертов по решению данного вопроса.

— Хотим выйти 11 февраля на конкретные предложения по включению нужных поправок в законодательство. Трэш-стримы — вне закона! — подчеркнул Пушков в своем Twitter-аккаунте.

Очередным поводом для решительной борьбы на уровне закона с трэш-стримами стала произошедшая в Смоленске трагедия. Ранее во время одной из онлайн-трансляций в этом городе умер бездомный мужчина. В течение стрима его избивали, над ним издевались, вливая в него порции алкоголя за донаты (денежные пожертвования, — прим. «ВМ») от зрителей этого действа. Все это происходило на канале блогера под ником «Дед».

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законСовет ФедерацииСенатор Алексей Пушков
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