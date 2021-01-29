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Сценарии отказа от импорта электричества из России представили в Финляндии
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Сценарии отказа от импорта электричества из России представили в Финляндии

Ростислав Зубков

Внешняя политика

В Финляндии продумали несколько сценариев развития рынка электроэнергии, некоторые из них предполагают отказ от импорта электричества из России к 2035 году. Автором прогнозов стал оператор финских электросетей — компания Fingrid.

Согласно первому сценарию, Финляндия выступает как нетто-экспортер электроэнергии. В рамках второго возможного развития событий, которое предусматривает климатически нейтральный рост электроэнергетики, к 2035 году действующая между странами линия электропередачи 400 киловаттов ПС «Выборгская» — ПС «Юлликкяля» будет улучшена и продолжит работать и на экспорт, и на импорт.

— Третий сценарий, предполагающий развитие ветроэнергетики, и четвертый — предполагающий развитие солнечной энергетики, исходят из того, что поставок электроэнергии между Финляндией и Россией не будет, — говорится на сайте организации.

Уточняется, что последний сценарий подразумевает прекращение использования новых АЭС, включая финско-российскую АЭС «Ханхикиви-1». Это произойдет после введения в эксплуатацию станции «Олкилуото-3», а альтернативой крупным АЭС будут становиться станции малой мощности, но с 2030-х годов.

Отметим, что, по информации российского оператора экспорта электроэнергии «Интер РАО», объем вывоза электричества из РФ в Финляндию в 2019 году достиг семи миллиардов киловатт-часов.

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ФинляндияэлектричествоРоссия
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