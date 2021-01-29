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Спортивный кластер в Мневниковской пойме могут построить в 2026–2028 годах
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Спортивный кластер в Мневниковской пойме могут построить в 2026–2028 годах

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, улица Нижние Мнёвники Карта всех событий

Строительство спортивного кластера в Мневниковской пойме могут завершить в 2026–2028 годах. Об этом в пятницу, 29 января, сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, проект предполагает активное участие инвесторов.

— С учетом этого такой проект на данной территории, я думаю, пять–семь лет будет реализовываться, если будет благоприятная ситуация на рынке, — цитирует Загрутдинова агентство городских новостей «Москва».

Уточняется, что новый спортивный кластер по своему масштабу ничем не будет уступать территории стадиона «Лужники». Кроме того, на данный момент предполагается создание около 15 объектов, из них для 10 объектов предусмотрено софинансирование или полное финансирование столицы. В 2021 году введут ФОК с бассейном и крытым катком, также специалисты закончат разработку концепции уникального центра серфинга «Волна», заключил руководитель ведомства.

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