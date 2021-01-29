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Строительство автодрома отменили на юго-востоке столицы
Фото: Alexey Orlov

Строительство автодрома отменили на юго-востоке столицы

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Капотня Карта всех событий

На юго-востоке Москвы отменили строительство автодрома. Об этом в пятницу, 29 января, сообщили в пресс-службе столичного Комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

Уточняется, что автодром должны быть построить по адресу Капотня, Проектируемый проезд № 5217.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, планировалось, что объект появится на участке площадью порядка 1,5 гектара. Реализовать проект не получилось по причине того, что разрешение на строительство не выдавалось, поэтому освоение участка не начали.

Планируется, что в будущем участок выставят на торги. Вопрос использования земельного участка проработает город, заключила Пятова.

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