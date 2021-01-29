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Интернет-ресурс для учебников среднего профобразования появится в России
Фото: freepik.com

Интернет-ресурс для учебников среднего профобразования появится в России

Ростислав Зубков

Образование

До 1 сентября 2022 года правительство России должно создать ресурс для учебников по программам среднего профессионального образования. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.

Как указано на сайте Кремля, кабинет министров обязан в указанный срок «обеспечить создание единого открытого электронного ресурса для размещения в нем... учебников, учебных пособий и иных учебно-методических материалов по образовательным программам среднего профессионального образования».

Система должна будет регулярно обновляться, подчеркивается в документе.

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образованиеВладимир ПутинПравительство РФ
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