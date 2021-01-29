Власти Туниса обяжут туристов проходить платный карантин

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Зарубежных гостей Туниса будут отправлять на карантин из-за пандемии коронавируса. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России.

По ее данным, тунисский минздрав вводит более жесткие меры для приезжих. С 1 февраля все туристы должны не ранее чем за 72 часа до въезда в страну сдать отрицательный тест на ковид. Кроме того, они за свой счет обязаны будут пройти семидневный карантин в одном из отелей-обсерваторов.

После этого необходимо сдать за деньги еще один тест на COVID-19. Если анализы окажутся отрицательными, отдыхающие смогут покинуть обсерватор, уточняют в АТОР.

По последним данным, в Тунисе выявлено примерно 200 тысяч случаев заражения коронавирусом. Шесть тысяч пациентов скончались.

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