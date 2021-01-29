Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Власти Туниса обяжут туристов проходить платный карантин
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Власти Туниса обяжут туристов проходить платный карантин

Ростислав Зубков

Туризм

Зарубежных гостей Туниса будут отправлять на карантин из-за пандемии коронавируса. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России.

По ее данным, тунисский минздрав вводит более жесткие меры для приезжих. С 1 февраля все туристы должны не ранее чем за 72 часа до въезда в страну сдать отрицательный тест на ковид. Кроме того, они за свой счет обязаны будут пройти семидневный карантин в одном из отелей-обсерваторов.

После этого необходимо сдать за деньги еще один тест на COVID-19. Если анализы окажутся отрицательными, отдыхающие смогут покинуть обсерватор, уточняют в АТОР.

По последним данным, в Тунисе выявлено примерно 200 тысяч случаев заражения коронавирусом. Шесть тысяч пациентов скончались.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Филиппины введут новые правила въезда иностранцев с 1 февраля

туристыпандемиякарантин
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт работает в полную силу

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Шнуров против Пригожина: как не стать звездой

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Внимай главному

Олег Сыров
Олег Сыров

Сволочами были все — и красные, и белые

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Бродский, вы сами не понимаете, что написали

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Британские университеты отменяют культуру

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин в Давосе: услышат ли голос России западные «партнеры»

Все мнения
О проекте