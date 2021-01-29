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Филиппины введут новые правила въезда иностранцев с 1 февраля
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Филиппины введут новые правила въезда иностранцев с 1 февраля

Ростислав Зубков

В мире

Власти Филиппин изменят условия въезда иностранцев с 1 февраля 2021 года. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Гарри Рок.

По его словам, новые требования вводятся по решению межведомственной целевой группы, которая отвечает за деятельность Филиппин по реагированию на пандемию коронавируса. Так, с февраля все иностранные граждане должны будет иметь при себе действующие на момент въезда визы.

— Эти иностранные граждане должны иметь заранее забронированное жилье на срок не менее семи ночей в аккредитованном карантинном отеле или учреждении. Им также необходимо пройти тестирование на коронавирус в карантинном отеле или учреждении на шестой день с даты их прибытия, — приводит медиагруппа ABS-CBN слова пресс-секретаря филиппинского лидера Родриго Дутерте.

Ранее местные власти вводили ограничения на въезд иностранцев из более чем 30 государств, чтобы не допустить распространения новых штаммов COVID-19. Эти меры могут продлить в случае ухудшения эпидситуации.

Напомним, всего с начала пандемии на Филиппинах выявили более 51,5 тысячи случаев ковида, умерли свыше 10,5 тысячи пациентов.

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Филиппиныпандемиявведение ограничений
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