Минпросвещения РФ опровергло информацию о переходе школ на шестидневку

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Сообщения о якобы переходе всех российских школ на шестидневную форму обучения недостоверны. Об этом Министерство просвещения РФ заявило в пятницу, 29 января.

— Информация о тотальном переходе школ на шестидневное обучение, распространяемая в ряде СМИ и социальных медиа о подобном переходе, а также тиражируемая в родительских чатах, не соответствует действительности, — указано в Telegram-канале ведомства.

При этом уточняется, что вопросы утверждения учебного плана, графика и режима занятий решаются школами в индивидуальном порядке.

Минпросвещения также призвало родителей учеников пользоваться максимально достоверными источниками информации, чтобы не вводить себя и детей в заблуждение. К таковым относятся, в частности, официальный сайт и аккаунты ведомства в соцсетях.

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