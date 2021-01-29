Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Минпросвещения РФ опровергло информацию о переходе школ на шестидневку
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Минпросвещения РФ опровергло информацию о переходе школ на шестидневку

Ростислав Зубков

Образование

Сообщения о якобы переходе всех российских школ на шестидневную форму обучения недостоверны. Об этом Министерство просвещения РФ заявило в пятницу, 29 января.

— Информация о тотальном переходе школ на шестидневное обучение, распространяемая в ряде СМИ и социальных медиа о подобном переходе, а также тиражируемая в родительских чатах, не соответствует действительности, — указано в Telegram-канале ведомства.

При этом уточняется, что вопросы утверждения учебного плана, графика и режима занятий решаются школами в индивидуальном порядке.

Минпросвещения также призвало родителей учеников пользоваться максимально достоверными источниками информации, чтобы не вводить себя и детей в заблуждение. К таковым относятся, в частности, официальный сайт и аккаунты ведомства в соцсетях.

Читайте также: Названы сроки сдачи экзаменов для выпускников, не планирующих идти в вузы

обучениеМинпросвещенияшкола
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт работает в полную силу

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не откладывайте жизнь на потом

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Шнуров против Пригожина: как не стать звездой

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Внимай главному

Олег Сыров
Олег Сыров

Сволочами были все — и красные, и белые

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Бродский, вы сами не понимаете, что написали

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Британские университеты отменяют культуру

Все мнения
О проекте