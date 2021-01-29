«В театре приметы сбываются»: Цискаридзе рассказал о суевериях в балете

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Ректор Академии русского балета имени Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе заявил, что артисты балета очень суеверны. В ходе интервью из окна академии он показал площадь Ломоносова, которую в народе называют «ватрушкой».

— Под нами в советское время находилась булочная, поэтому площадь так называется. Если ты видишь, что человек проходит через площадь, то это не балетный, если обходит, то человек имеет отношение к балету. Пересекать ее балетным — плохая примета. В балете очень суеверные люди, к сожалению, артисты все суеверные, потому что в театре все приметы, как правило, сбываются, — считает артист.

По его словам, он верующий человек, который ни разу не выходил на сцену без молитвы.

— У каждого свои приметы: с какой ноги ты вышел на сцену, пустые ведра сулят неудачу. У нас все связано с риском для здоровья, — отметил Цискаридзе.

Видео опубликовано на YouTube.

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