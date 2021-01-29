Ученые рассказали, как Америка отдаляется от Европы

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Эксперты из Оксфордского и Саутгемптонского университетов рассказали о расширении Атлантического океана. Геофизики во время спуска на дно Атлантического океана смогли зафиксировать движение тектонических плит. Проведя анализ, эксперты пришли к выводу, что Европа, Африка, Северная и Южная Америка отодвигаются друг от друга.

— Северная Америка и Европа продолжают дистанцироваться друг от друга. Это связано не с политикой или философскими разногласиями, а с тем, что тектонические плиты движутся в противоположные стороны под действием конвекционных процессов внутри мантии, — рассказал сейсмолог из Саутгемптоновского университета Ник Хармон.

Исследователи пришли к выводу, что из-под Срединно-Атлантическим хребта на поверхность поднимается вещество земной мантии, процессы в которой непосредственно влияют на состояние коры Земли. Вещество мантии заполняет образовавшееся после расхождения тектонических плит пространство, образуя своеобразный «пузырь», который давит на плиты, заставляя их двигаться в разные стороны, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

По словам профессора Оксфордского университета Майка Кендалла, подобные процессы под океанскими хребтами играют важную роль в движении тектонических плит.

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