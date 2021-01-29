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Порядок выплат детям от 3 до 7 лет изменился в Московской области
Фото: Пелагия Замятина «Вечерняя Москва»

Порядок выплат детям от 3 до 7 лет изменился в Московской области

Елена Фролова

Общество

Порядок выплаты ежемесячных пособий на детей от трех до семи лет изменился в Московской области в 2021 году. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на министра социального развития Московской области Ирину Фаевскую.

— С 1 января ежемесячная выплата будет предоставляться семьям, в которых воспитываются дети данного возраста, если их среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, уже в повышенном размере, — пояснила Ирина Фаевская.

По ее словам, она может составлять 75 процентов прожиточного минимума, а именно 9987 рублей на ребенка, либо 100 процентов — 13 317 рублей. Министр уточнила, что на данный момент такие выплаты предоставляют 116 тысячам детей. Подать заявление на перерасчет можно будет с 1 апреля текущего года.

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