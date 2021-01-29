Минобороны России назвало характеристики ракетного комплекса «Ярс-С»

Фото: Официальный сайт Минобороны РФ

Министерство обороны Российской Федерации рассказало о характеристиках стратегического комплекса с межконтинентальной баллистической ракетой «Ярс-С». Он предназначен для поражения всех видов стратегических целей с возможностью маневрирования.

Отмечается, что длина ракеты составляет 17,8 метра, стартовая масса — 46 000 килограммов, тип топлива — твердое. Дальность полета ракеты может достигать 10 000 километров.

В Минобороны отметили, что полностью на комплексы «Ярс» мобильного базирования перевооружены Тейковская, Йошкар-Олинская, Нижнетагильская, Новосибирская и Иркутская ракетные дивизии, сообщает РИА Новости.

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