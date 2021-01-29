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Украина внесла в черный список пять российских артистов
Фото: pixabay.com

Украина внесла в черный список пять российских артистов

Никита Абрамов

Звезды

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список пять российских артистов. Об этом ведомство сообщило в пятницу, 29 января.

— В министерство культуры и информационной политики поступили письма от Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, граждан РФ — Ольги Кормухиной, Ольги Засульской, Игоря Саруханова, Дениса Клявера и Марка Тишмана, — говорится в сообщении на сайте Минкульта Украины.

Отмечается, что распоряжением Министерства культуры Украины перечисленные артисты были включены в список лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности страны.

После внесения артистов в черный список украинского министерства культуры стал запрещен показ концертов, передач, фильмов и сериалов по телевидению с их участием, а также въезд в страну.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры Украины внесло российскую певицу Алену Апину в черный список. Также там оказалась телеведущая Юлия Глебова. Это означает, что для них запрещен въезд в страну. Также артистки лишены возможности давать концерты на территории Украины.

Читайте также: Алена Апина высказалась о включении в черный список на Украине

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