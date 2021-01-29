Таролог призвала россиян отказаться от снега с могилы Жанны Фриске

Фото: Дмитрий Рухлецкий, «Вечерняя Москва»

С могилы певицы Жанны Фриске, умершей в 2015 году от рака, вот уже несколько лет молодые девушки соскребают зимой снег, сообщают СМИ. Так они пытаются приворожить своих молодых людей. Однако таролог и ясновидящая Саона рекомендует подумать о последствиях.

— То, что происходит на могиле Жанны Фриске, могу точно сказать, что это «черная магия» или люди, которые безумно верят в ее флюиды. Но человек, который решил приворожить другого, не понимает, какие последствия за этим стоят. Жанна [Фриске], безусловно, обладала притягательностью, у нее мощная энергетика, и она привлекала мужчин разных возрастов и всегда была популярна. На могиле, что и есть, так только ее энергетика, которая обычному человеку будет незаметна, он ее просто не почувствует, — объяснила Саона «Вечерней Москве».

Более того, по ее словам, приворот по книгам или из интернета тоже никак не повлияет на отношения между людьми — «магии не произойдет».

— Но если говорить о человеке, который имеет дар, то эту энергетику он может направить в нужное русло, на определенного человека. Поэтому приворот на снегу или на песке могилы — это все бред. Вообще, когда женщины идут делать приворот, то всегда надо подумать о себе и о последствиях. Вряд ли с человеком, на которого вы сделали приворот, будете счастливы, ведь он будет с вами не по своей воле, а это может плохо сказаться на будущих детях и ближайших родственниках, — предупредила Саона.

Ясновидящая также добавила, что на данный момент у многих мужчин есть сильная защита, которую они «поставили сами себе силой мысли, либо обращались к человеку, владеющему обрядом защиты».

Ранее «Экспресс-газета» сообщала, что даже спустя пять лет после смерти Жанны Фриске поклонники из разных регионов России навещают ее могилу на Николо-Архангельском кладбище в подмосковной Балашихе. По данным издания, к Новому году люди стараются украсить место погребения певицы, надевая на памятник то мишуру, то бусы.

Кроме того, некоторые посетители кладбища раскидывают зимой около могилы лепестки роз и соскребают с могилы снег для завоевания сердца любимого человека. В интернете даже есть инструкции, что после того, как снег растает, его надо добавить в суп.

Охрана некрополя на это практически не реагирует, поскольку вандализма в отношении могилы певицы со стороны людей не происходит.

Напомним, Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года от глиобластомы — самой агрессивной и распространенной из злокачественных опухолей мозга. Ей было 40 лет.

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