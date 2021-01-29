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Народный календарь. Что запрещено женщинам 30 января, чтобы не навлечь болезни
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Народный календарь. Что запрещено женщинам 30 января, чтобы не навлечь болезни

Василий Плиткин

Общество

В народном календаре эта суббота, 30 января, получила название Антон Перезимник в честь святого Антония Великого.

Считалось, что женщинам в этот день нельзя вязать и прясть, запрещалось готовить блюда из чечевицы и бобов, чтобы не провоцировать оспу, язву, и чтобы дети не болели корью. Хозяйки пекли специальный хлеб в форме колобка, раздавая его своим близки на здоровье.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что запрещено женщинам 30 января, чтобы не навлечь болезни

Приметы погоды гласили, что если в этот день тепло, то ближайшее время похолодает. Оттепель обещает раннюю весну и хороший улов рыбы.

30 января отмечается День деда Мороза и Снегурочки.

231 год назад в Англии впервые в мире испытали спасательную шлюпку на море. 90 лет назад прошла премьера фильма Чарли Чаплина «Огни города»

В этот день родились 32-й президент США Франклин Делано Рузвельт, советский композитор Исаак Дунаевский, режиссер Леонид Гайдай, актриса Ванесса Редгрейв.

Именины отмечают Виктор, Савелий, Георгий, Павел, Иван, Антонина, Антон.

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