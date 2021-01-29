«Характер показал уже в семь лет»: друг Ланового рассказал о его встрече с фашистом

Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

Василий Лановой обладал сильным характером, а его герои изменили жизнь многих подростков. Об этом «Вечерней Москве» рассказал партнер артиста по фильму «Петровка, 38», народный артист России и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

— Василий Семенович был, прежде всего, гражданином — порядочным человеком, верным и надежным. Еще он был мужественным. Он сыграл, прожил такую непростую роль, как Павка Корчагин. Этот образ перед глазами многих взрослых людей. Хочется, чтобы этот герой был с нами всегда, — поделился своими переживаниями народный артист.

Герасимов напомнил, что фильм «Офицеры» с участием его друга стал легендой — многие мальчишки, посмотрев картину, хотели стать такими, как герои Ланового и Юматова. Они посвятили свою жизнь армии.

Вместе с Лановым Герасимов играл в фильмах «Петровка, 38» и «Огарева, 6». Друг артиста уточнил, что подростки в подражание честным и смелым героям этих картин становились милиционерами. Некоторые из тех ребят сегодня руководители российской полиции, на их плечах генеральские погоны.

— Помимо того, что Лановой был великим актером, он был цельным человеком. Это главное. Свой характер он показал уже в семь лет. Когда маленький Вася Лановой оказался на оккупированной фашистами территории, он не побоялся противостоять немецкому грабителю. Вооруженный автоматом верзила потребовал отдать ему ремень, который был на мальчике. Ребенок оказал сопротивление, негодяю пришлось стрелять, чтобы отнять приглянувшуюся вещь. Вася после этого стал заикаться, но и это он преодолел! — рассказал Герасимов.

Коллега и товарищ актера сказал, что Лановой мог преодолевать трудности, он не боялся проблем, всегда спешил на помощь тем, кого знал.

— В этом году он поддержал мой фестиваль «Будем жить» на Поклонной горе. Он пришел туда и читал людям стихи. Я очень благодарен ему. Он был моим другом. Горько, что не стало такого замечательного человека, — сказал артист.

Герасимов добавил, что Лановой будет жив в нашей памяти, с людьми остались его замечательные герои.

Народный артист СССР Василий Семенович Лановой скончался на 88-м году жизни. Это произошло в четверг, 28 января.

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