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«Человечество не доберется до Марса»: Маск рассказал о задержках запуска ракеты Starship
Фото: NASA / Aubrey Gemignani

«Человечество не доберется до Марса»: Маск рассказал о задержках запуска ракеты Starship

Никита Абрамов

Наука

Глава компании SpaceX Илон Маск пожаловался на то, что из-за правил Федерального управления гражданской авиации США человечество не сможет добраться до Марса. Об этом он рассказал после задержки старта ракеты SpaceX Starship SN9.

— В отличие от авиационного подразделения, которое в порядке, космическое подразделение FAA имеет принципиально неисправную структуру регулирования. Их правила предназначены для нескольких одноразовых запусков в год с нескольких гособъектов. В соответствии с этими правилами человечество никогда не доберется до Марса, — написал Илон Маск в Twitter.

Компания SpaceX разрабатывает систему, состоящую из многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Обе части спроектированы для повторного использования. С помощью этой транспортной системы планируется доставлять грузы, спутники и людей на околоземную орбиту, Луну и Марс.

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Космосиспытания ракетИлон Маск
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