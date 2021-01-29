«Человечество не доберется до Марса»: Маск рассказал о задержках запуска ракеты Starship

Фото: NASA / Aubrey Gemignani

Глава компании SpaceX Илон Маск пожаловался на то, что из-за правил Федерального управления гражданской авиации США человечество не сможет добраться до Марса. Об этом он рассказал после задержки старта ракеты SpaceX Starship SN9.

— В отличие от авиационного подразделения, которое в порядке, космическое подразделение FAA имеет принципиально неисправную структуру регулирования. Их правила предназначены для нескольких одноразовых запусков в год с нескольких гособъектов. В соответствии с этими правилами человечество никогда не доберется до Марса, — написал Илон Маск в Twitter.

Unlike its aircraft division, which is fine, the FAA space division has a fundamentally broken regulatory structure.



Their rules are meant for a handful of expendable launches per year from a few government facilities. Under those rules, humanity will never get to Mars. — Elon Musk (@elonmusk) January 28, 2021

Компания SpaceX разрабатывает систему, состоящую из многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Обе части спроектированы для повторного использования. С помощью этой транспортной системы планируется доставлять грузы, спутники и людей на околоземную орбиту, Луну и Марс.

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