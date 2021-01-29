Эксперт рассказал, когда можно будет приобрести электронику без переплат

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Эксперт в области IT-технологий Андрей Соловьев рассказал, когда можно покупать электронику без переплат. Об этом сообщает Nation News.

По его мнению, ситуация с дефицитом схем возникла по всему миру. Пандемия коронавируса посодействовала нарушению многолетних цепочек, которые позволяли производить поставки вовремя, а также обеспечивать в полной мере производство микросхем. В связи с различными карантинными ограничениями чипов произведено меньше, чем было запланировано.

— Люди хотят покупать столько, сколько делали это раньше, но производители не могут обеспечить спрос в полной мере, — отметил Андрей Соловьев.

Он уточнил, что подобная ситуация в дальнейшем коснется всего мирового рынка, добавив, что на стоимость электроники это никак не повлияет, так как рано или поздно все вернется на круги своя. Специалист предположил, что цены могут возрасти лишь при дефиците в текущем моменте. Покупатель не сможет приобрести всю электронику, потому что производитель не успел выпустить много продукции, а многое на данный момент уже раскуплено. По словам Соловьева, любой покупке всегда можно найти альтернативу, однако если она не срочная, лучше отложить ее на полгода.

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