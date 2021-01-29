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Астропсихолог рассказала, как без вреда пережить ретроградный Меркурий
Фото: pixabay.com/gookingsword

Астропсихолог рассказала, как без вреда пережить ретроградный Меркурий

Никита Абрамов

Общество

Астропсихолог Инга Лозанчич рассказала, чем лучше всего заняться в период ретроградного Меркурия, который пройдет с 30 января до 21 февраля.

Согласно советам специалиста, стоит заняться тем, что человек раньше постоянно откладывал.

— А вот с покупками, особенно такими крупными, как автомобиль, пока лучше повременить: есть риск приобрести вещь со скрытым браком или разочароваться в покупке. Исключение — те вещи, на которые сделана значительная скидка. Но при выборе лучше повнимательнее их осмотреть и сохранить чек, — цитирует астропсихолога «Москва 24».

Также Лозанич не советует менять работу или браться за осуществление новых проектов. По словам астропсихолога, все, что происходит в период ретрограда, недолговечно.

Если ситуация будет принуждать к принятию важных решений, то стоит приготовиться к тому, что в любой момент все может поменяться.

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