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Гериатр рассказал, как можно продлить жизнь на 14 лет
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Гериатр рассказал, как можно продлить жизнь на 14 лет

Никита Абрамов

Здоровье

Продолжительность жизни напрямую зависит от привычек человека. В среднем ее можно продлить более чем на 10 лет, если соблюдать некоторые условия. Об этом рассказала главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева.

— Образ жизни дает 50 процентов вклада в продление жизни. Все остальное — экология, генетика и так далее — намного менее значимо. Физическая активность, контроль веса, отказ от курения, контроль артериального давления суммарно дают плюс 10–14 лет жизни, — цитирует Ткачеву NEWS.ru.

Также она уточнила, что больше компонентов здорового образа жизни будут способствовать лучшему эффекту.

По словам Ткачевой, физическая активность помогает продлить жизнь в любом возрасте, даже если человек начал ею заниматься в глубокой старости.

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продление жизниМинздрав Россииздоровье
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