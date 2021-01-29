Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Китайские ученые обнаружили ген, отвечающий за старение организма
Фото: pixabay.com

Китайские ученые обнаружили ген, отвечающий за старение организма

Никита Абрамов

Наука

Ученые из Китая провели тщательный анализ клеток в организме человека и смогли выявить ген, который связан со старением. Во время исследования экспертам удалось обратить вспять несколько процессов, которые участвуют в старении организма.

Геном, отвечающим за степень старения клеток, оказался kat7. После проведения ряда опытов над мышами ученые выявили, что продолжительность жизни грызунов увеличилась на 25 процентов. Также у мышей отмечали повышенную активность и улучшенное состояние организма.

В будущем ученые планируют продолжить исследования, но теперь уже на приматах. Если они пройдут успешно, планируется провести тестирование на людях, сообщает издание «Нескучные технологии».

Читайте также: Названы пять знаков зодиака, представительницы которых доживут до глубокой старости

причины старениязамедление старенияКитай
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт работает в полную силу

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Шнуров против Пригожина: как не стать звездой

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Внимай главному

Олег Сыров
Олег Сыров

Сволочами были все — и красные, и белые

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Бродский, вы сами не понимаете, что написали

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Британские университеты отменяют культуру

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин в Давосе: услышат ли голос России западные «партнеры»

Все мнения
О проекте