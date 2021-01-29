Китайские ученые обнаружили ген, отвечающий за старение организма

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Ученые из Китая провели тщательный анализ клеток в организме человека и смогли выявить ген, который связан со старением. Во время исследования экспертам удалось обратить вспять несколько процессов, которые участвуют в старении организма.

Геном, отвечающим за степень старения клеток, оказался kat7. После проведения ряда опытов над мышами ученые выявили, что продолжительность жизни грызунов увеличилась на 25 процентов. Также у мышей отмечали повышенную активность и улучшенное состояние организма.

В будущем ученые планируют продолжить исследования, но теперь уже на приматах. Если они пройдут успешно, планируется провести тестирование на людях, сообщает издание «Нескучные технологии».

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