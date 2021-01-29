Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Политолог: США не заинтересованы в мире между Суданом и Израилем
Фото: flickr.com / eric lynch

Политолог: США не заинтересованы в мире между Суданом и Израилем

Елена Фролова

Политика

Политолог, специалист по Ближнему Востоку Маис Курбанов прокомментировал заявление министра разведки Израиля Эли Коэна о том, что глава Суверенного совета Судана Абдул-Фаттах Бурхан поддержал новый закон о возвращении на родину шести тысяч суданцев при условии их профессиональной подготовки перед депортацией. Об этом сообщает Nation News.

По мнению эксперта, данный политический шаг свидетельствует о налаживании судано-израильских отношений, при этом власти США обязательно постараются получить контроль над энергоресурсами Судана.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп вел активную поддержку урегулирования отношений между этими странами, однако до сих пор двусторонних отношений между ними нет, а любые переговоры проводятся при посредничестве американской стороны.

— В данный момент ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, и к чему это приведет после прихода Байдена — неизвестно. Ведь Байден — это не Трамп, чтобы так сильно поддерживать Израиль, — отметил Маис Курбанов.

По его мнению, конфликт будет продолжаться.

Читайте также: «Захват власти во всем мире»: политолог рассказал о политике репрессий Байдена

Ближний ВостокПолитикаСША
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему Россия не должна уходить из ПАСЕ

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Кладовка, курятник или дом свиданий: зачем городу гаражи

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не откладывайте жизнь на потом

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Шнуров против Пригожина: как не стать звездой

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт работает в полную силу

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Внимай главному

Олег Сыров
Олег Сыров

Сволочами были все — и красные, и белые

Все мнения
О проекте