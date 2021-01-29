Политолог: США не заинтересованы в мире между Суданом и Израилем

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Политолог, специалист по Ближнему Востоку Маис Курбанов прокомментировал заявление министра разведки Израиля Эли Коэна о том, что глава Суверенного совета Судана Абдул-Фаттах Бурхан поддержал новый закон о возвращении на родину шести тысяч суданцев при условии их профессиональной подготовки перед депортацией. Об этом сообщает Nation News.

По мнению эксперта, данный политический шаг свидетельствует о налаживании судано-израильских отношений, при этом власти США обязательно постараются получить контроль над энергоресурсами Судана.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп вел активную поддержку урегулирования отношений между этими странами, однако до сих пор двусторонних отношений между ними нет, а любые переговоры проводятся при посредничестве американской стороны.

— В данный момент ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, и к чему это приведет после прихода Байдена — неизвестно. Ведь Байден — это не Трамп, чтобы так сильно поддерживать Израиль, — отметил Маис Курбанов.

По его мнению, конфликт будет продолжаться.

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