Общественные пункты охраны порядка помогли почти полумиллиону москвичей

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Почти 460 тысяч жителей столицы получили помощь от представителей общественных пунктов охраны порядка (ОПОП) в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

— В 2020 году в ходе реализации мероприятий государственной программы города Москвы «Безопасный город» в ОПОП поступило более 785,7 тысячи уведомлений, в том числе 96,3 тысячи обращений граждан и коллективных жалоб, по результатам рассмотрения которых 459,1 тысячи гражданам оказана консультативно-правовая помощь, — сообщили в департаменте, подводя итоги работы Московского городского совета общественных пунктов охраны порядка за 2020 год.

Так, в столице работает 790 общественных пунктов охраны порядка. Более 31,3 тысячи представителей общественности приняли участие в профилактических мероприятиях. Среди них сотрудники жилищных общественных объединений, старшие по домам и подъездам, члены советов многоквартирных домов, депутаты Советов депутатов внутригородских муниципальных округов, а также представители органов госвласти и общественных объединений.

Общественные пункты охраны помогают госвласти в вопросах общественного порядка, профилактики беспризорности и безнадзорности детей, содержания и пожарной безопасности жилых домов, содержания животных и других. В минувшем году они передали правоохранителям и исполнительной власти более 210,7 тысячи уведомлений о нарушениях.

Общественники вместе в правоохранителями провели более 36 тысяч рейдов и 478 тысяч проверок.

— По информации, предоставленной общественниками, возбуждено 260 уголовных дел и 18 тысяч 340 дел об административных правонарушениях, — цитирует сообщение АГН «Москва».

Кроме того, общественники провели более 418 тысяч профилактических бесед с гражданами на темы противодействия наркомании, недопущения нарушений в сфере миграционного законодательства и профилактики семейно-бытовых конфликтов.

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