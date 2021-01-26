Ремонт с выселением: эксперты предупредили о последствиях незаконной перепланировки

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

В России продолжаются проверки фактов несогласованной перестройки квартир уполномоченными органами исполнительной власти. Насколько распространены в нашей стране незарегистрированные отступления от изначального проекта в жилых домах, каковы последствия таких действий и можно ли их избежать, «Вечерней Москве» рассказали общественники и эксперты рынка недвижимости.

Какая перепланировка незаконна

Как объяснил заместитель исполнительного директора некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль», ведущий юрист ЦИК Всероссийского совета местного самоуправления Сергей Сохранов, с жилинспекцией должна быть согласована фактически любая перепланировка в квартире, поскольку некоторые из них напрямую влияют на безопасность остальных жильцов дома.

— Снос межкомнатных перегородок, объединение нескольких квартир на одном этаже могут обернуться неприятностями как для самих собственников, так и для дома в целом. Потому что разрушение несущих конструкций может привести к обрушению здания или его части. Такие прецеденты у нас в России были, и даже с жертвами, — отметил эксперт.

По его словам, наиболее распространенный вариант перепланировки, особенно для тех, кто проживает в домах советской постройки, — установка дверей, ограждающих тамбур на несколько квартир. Это тоже незаконно, поскольку отчуждается общедомовое имущество, пояснил Сохранов. При желании проверяющих органов, говорит юрист, дверь можно демонтировать. Но чаще всего «они не обращают внимания на такие изменения».

Кроме того, Сохранов приводит в пример ситуацию, когда объединяют комнату с лоджией, тем самым увеличивая жилое пространство. Нередко люди при этом выносят на балкон отопительные приборы. Так делать категорически нельзя и в дальнейшем это никак не получится узаконить, подчеркнул специалист.

Закон лучше не обходить

Если собственник решил сделать перепланировку в квартире и не собирается подавать заявление в муниципалитет, то «лучше об этом как минимум никому не рассказывать», говорит собеседник «ВМ». Только подобная схема, скорее всего, будет работать до тех пор, пока не приведет к каким-либо проблемам для остальных жильцов дома, добавил Сохранов.

Также могут возникнуть трудности при продаже квартиры. По словам члена Гильдии риелторов России Константина Барсукова, при покупке недвижимости агенты предупреждают своих клиентов о негативных последствиях, если видят незарегистрированные изменения в квартире.

— А когда перепланировку нельзя узаконить, мы обязательно даже берем заявление у клиента о том, что он в курсе. А дальше он на свой страх и риск принимает решение, нужна ему эта квартира или нет, — пояснил риелтор.

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Неприятные последствия

Эксперт по недвижимости Олег Бендриков подтверждает, что специалисты обращают внимание на несоответствие жилого помещения первоначальному проекту. И в Москве, по его словам, незаконная перепланировка — явление распространенное.

— Люди в основном сносят балконные перегородки и не считают нужным это узаконить. Некоторые даже батарею выносят туда, а это категорически запрещено и никогда не узаконить. Таких квартир очень много, и даже банки при оформлении ипотеки на этапе одобрения пропускают квартиры с перепланировками. При этом есть те кредитные организации, которые просто пропускают, а есть те, которые выносят решения и дают бумагу о том, что будущий собственник обязан устранить перепланировку путем узаконивания. Либо — путем возврата в первоначальное состояние, — рассказал Бендриков «Вечерней Москве».

Он также сообщил о существовании фирм, предлагающих за деньги узаконить нелегальные изменения в квартире. Но обращаться к ним специалист не советует, поскольку это — обман. При первой же проверке Мосжилинспекции заключение «экспертов» аннулируют и нарушения все равно придется устранять.

Могут продать на торгах

Российское законодательство по части перепланировок нельзя назвать уж слишком суровым, отмечают собеседники «ВМ». Штрафы за незаконную перепланировку составляют от 2000 до 2500 рублей для физических лиц. Более того, по словам риелторов, проверить квартиру просто так нельзя.

— Как правило, соседи пишут заявление, если их что-то не устраивает. Других источников информации нет. И только после этого приходят представители контролирующих органов. В Москве — от Мосжилинспекции. Если есть перенос мокрых зон или вообще что попало сделано, то Мосжилинспекция выдает предписание о том, что собственник должен узаконить либо привести помещение в первоначальное состояние. Если человек никак не реагирует, выписывают штраф. Если он вообще не реагирует, то может дойти до того, что состоится суд и квартиру продадут на торгах. Но это единичные случаи, — констатировал Бендриков.

С перестройкой квартир серьезных ограничений тоже нет. Главное — не трогать несущие конструкции, все изменения подвергать расчетам и согласовывать их с местными органами власти, резюмировали эксперты.

В Москве на согласование перепланировки, переустройства квартиры или помещения в жилом доме можно записаться на сайте mos.ru.

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