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«Этим гордиться нужно»: Ольга Кормухина прокомментировала включение в черный список Украины
Фото: marinazakharova.com

«Этим гордиться нужно»: Ольга Кормухина прокомментировала включение в черный список Украины

Анастасия Колоскова

Звезды

Певица Ольга Кормухина с юмором отнеслась к тому, что попала вместе с другими российскими артистами в черный список Украины. Свои комментарии по поводу этой ситуации она дала журналистам.

Заслуженная артистка России заявила, что ведет довольно скучную жизнь и благодарна властям соседнего государства за отличный пиар.

— Я думаю, что этим гордиться нужно нормальному работнику культуры. Как орденом, как званием заслуженного артиста! — цитирует Кормухину Пятый канал.

По словам артистки, она не знает, чем заслужила такое внимание со стороны киевских властей, предположив, что их напугали ее добрые песни.

Она уточнила, что не планировала выступлений на Украине до тех пор, пока там не стабилизируется ситуация. Она привела в пример ситуации со знакомыми, которые рассказывали о творящемся там беспределе.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список пять российских артистов.

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