Экипаж российской яхты задержали в водах Вануату

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Власти островного государства Вануату задержали экипаж российской яхты из-за подозрений на незаконное пребывание судна в прибрежных водах. Об этом сообщает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на полицию в субботу, 30 января.

По данным полиции, патрульные также задержали две китайские лодки, которые, предположительно, ловили рыбу без специального разрешения. Российская яхта была замечена недалеко от города Луганвиль. Трое россиян, находившихся на борту, были задержаны.

Пока задержанные находятся на карантине, позже их отправят на допрос.

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