Регистрация на конкурс «Воспитатель года Москвы — 2021» начнется 1 февраля

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

В столице 1 февраля начнется регистрация на конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года Москвы — 2021». Поучаствовать в нем сможет любой педагог, проработавший не меньше трех лет в должности воспитателя.

Во время первого этапа состязания воспитателям нужно будет ответить на вопросы педагогического онлайн-квиза, создать видеовизитку и ролик на тему «Моя педагогическая находка».

По словам директора городского методического центра Андрея Зинина, навыки и умения, которые формируются у ребенка под руководством опытного педагога, становятся фундаментом его будущего успеха.

В финале конкурса воспитателям предстоит поучаствовать в круглом столе «Профессиональный диалог». Зарегистрироваться на конкурс можно на сайте deti.mosmetod.ru. Там же можно познакомиться с опытом столичных педагогов, среди которых победители конкурса прошлых лет, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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