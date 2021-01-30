Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Регистрация на конкурс «Воспитатель года Москвы — 2021» начнется 1 февраля
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Регистрация на конкурс «Воспитатель года Москвы — 2021» начнется 1 февраля

Виктория Родимкина

Город

В столице 1 февраля начнется регистрация на конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года Москвы — 2021». Поучаствовать в нем сможет любой педагог, проработавший не меньше трех лет в должности воспитателя.

Во время первого этапа состязания воспитателям нужно будет ответить на вопросы педагогического онлайн-квиза, создать видеовизитку и ролик на тему «Моя педагогическая находка».

По словам директора городского методического центра Андрея Зинина, навыки и умения, которые формируются у ребенка под руководством опытного педагога, становятся фундаментом его будущего успеха.

В финале конкурса воспитателям предстоит поучаствовать в круглом столе «Профессиональный диалог». Зарегистрироваться на конкурс можно на сайте deti.mosmetod.ru. Там же можно познакомиться с опытом столичных педагогов, среди которых победители конкурса прошлых лет, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: «Классная психология» и «Диалог с будущим»: как пройдет конкурс «Школа самых классных классных» в 2021 году

воспитателидетиконкурс
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему Россия не должна уходить из ПАСЕ

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Кладовка, курятник или дом свиданий: зачем городу гаражи

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не откладывайте жизнь на потом

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Шнуров против Пригожина: как не стать звездой

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт работает в полную силу

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Внимай главному

Олег Сыров
Олег Сыров

Сволочами были все — и красные, и белые

Все мнения
О проекте