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Автомобиль перевернулся на Кутузовском проспекте в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Автомобиль перевернулся на Кутузовском проспекте в Москве

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, площадь Победы, 1кБКарта всех событий

В столице на Кутузовском проспекте автомобиль опрокинулся на крышу. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» в субботу, 30 января.

Уточняется, что ДТП произошло по адресу площадь Победы, дом № 1, корпус «б». Движение в сторону центра на Кутузовском проспекте ограничили до двух рядов.

При этом затруднение движения в центр составляет по протяженности 3 километра, движения в область — 1,5 километра, добавили в дептрансе.

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Кутузовские проспектаварияДТП
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