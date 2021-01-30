Автомобиль перевернулся на Кутузовском проспекте в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Россия, Москва, площадь Победы, 1кБ Карта всех событий

В столице на Кутузовском проспекте автомобиль опрокинулся на крышу. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» в субботу, 30 января.

Уточняется, что ДТП произошло по адресу площадь Победы, дом № 1, корпус «б». Движение в сторону центра на Кутузовском проспекте ограничили до двух рядов.

При этом затруднение движения в центр составляет по протяженности 3 километра, движения в область — 1,5 километра, добавили в дептрансе.

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