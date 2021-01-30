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СМИ: Похищенный российский «Панцирь» могут вывезти в США
Фото: function.mil.ru

СМИ: Похищенный российский «Панцирь» могут вывезти в США

Виктория Родимкина

Армия

Похищенный в Ливии зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства хотят вывезти на базу американских ВВС Райт-Паттерсон в штате Огайо. Об этом сообщает издание Popular Mechanics в субботу, 30 января.

По его данным, на территории базы есть Национальный центр воздушно-космической разведки Соединенных Штатов, который специализируется, в частности, на изучении образцов зарубежной военной техники. В СМИ отметили, что российский «Панцирь» там могут демонтировать и перестроить для изучения принципов его работы.

Ранее британская газета The Times сообщила, что в 2020 году в Ливии на поле боя был захвачен купленный ОАЭ российский «Панцирь-С1». После этого технику якобы доставили на авиабазу НАТО в ФРГ. По словам журналистов, для перевозки был задействован спецотряд.

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