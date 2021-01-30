Названы основные ошибки в приготовлении картофеля

Компресс из сырого картофеля поможет избавиться от отеков на лице/ Фото: pixabay.com

Специалисты назвали основные ошибки в приготовлении картофеля. Для каждого блюда в зависимости от типа приготовления следует подбирать различный вид овоща.

Одной из распространенных ошибок является варка картофеля на сильном огне. Таким образом овощ переваривается снаружи, оставаясь сырым внутри.

По словам экспертов, не следует жарить картофель сырым. Вначале его следует отварить, остудить, а уже после приступать к жарке.

Картофель для пюре необходимо готовить на слабом огне и стараться не перегревать, пишет ФАН.

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