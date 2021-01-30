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Кристина Асмус предстала перед поклонниками в черном нижнем белье
Фото: instagram.com/asmuskristina

Кристина Асмус предстала перед поклонниками в черном нижнем белье

Никита Абрамов

Звезды

Звезда телесериала «Интерны» Кристина Асмус в очередной раз предстала перед поклонниками в откровенном наряде.

Актриса опубликовала в сторис видео, на котором она прихорашивается перед зеркалом. Из одежды на ней только нижнее белье черного цвета.

Кристина Асмус предстала перед поклонниками в черном нижнем бельеФото: Instagram Stories / Кристина Асмус

Ранее сообщалось, что Асмус сыграет главную роль в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда» в Московском драматическом театре имени М. Н. Ермоловой. Актриса опубликовала фотографию с режиссером спектакля Данилом Чащиным.

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InstagramКристина Асмусоткровенный наряд
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