Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Более двух тысяч московских школьников примут участие в онлайн-тренингах личностного роста
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Более двух тысяч московских школьников примут участие в онлайн-тренингах личностного роста

Анастасия Колоскова

Город

Более двух тысяч московских школьников зарегистрировались на психологические онлайн-тренинги по навыкам личностного развития. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования.

Тренинги организованы для участников городского межведомственного проекта «Московский экскурсовод». В рамках курса пройдут более 40 онлайн-занятий, которые проведут специалисты из Городского психолого-педагогического центра. Школьники смогут «прокачать» личностные навыки, «необходимые для профессионального самоопределения и достижения успехов».

На тренингах будут затронуты вопросы становления успешной личности. Их участники научатся правильно держать себя во время выступлений перед аудиторией, освоят основы ораторского искусства и приемы для борьбы с волнением, сообщает АГН «Москва».

Читайте также: Сергей Собянин рассказал о проекте для профессионального обучения старшеклассников

Советы психологатренингшкольники
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Роман Дощинский
Роман Дощинский

Берегите слова: как научиться говорить красиво

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему Россия не должна уходить из ПАСЕ

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Кладовка, курятник или дом свиданий: зачем городу гаражи

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не откладывайте жизнь на потом

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Шнуров против Пригожина: как не стать звездой

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт работает в полную силу

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Внимай главному

Все мнения
О проекте