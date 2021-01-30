Более двух тысяч московских школьников примут участие в онлайн-тренингах личностного роста

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Более двух тысяч московских школьников зарегистрировались на психологические онлайн-тренинги по навыкам личностного развития. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования.

Тренинги организованы для участников городского межведомственного проекта «Московский экскурсовод». В рамках курса пройдут более 40 онлайн-занятий, которые проведут специалисты из Городского психолого-педагогического центра. Школьники смогут «прокачать» личностные навыки, «необходимые для профессионального самоопределения и достижения успехов».

На тренингах будут затронуты вопросы становления успешной личности. Их участники научатся правильно держать себя во время выступлений перед аудиторией, освоят основы ораторского искусства и приемы для борьбы с волнением, сообщает АГН «Москва».

Читайте также: Сергей Собянин рассказал о проекте для профессионального обучения старшеклассников