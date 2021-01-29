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Сергей Собянин рассказал о проекте для профессионального обучения старшеклассников
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин рассказал о проекте для профессионального обучения старшеклассников

Анастасия Колоскова

Город

Учащиеся старших классов Москвы могут получить профессию, став участниками проекта «Профессиональное обучение без границ». Об этом в пятницу, 29 января, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам главы города, ребята в возрасте 15–18 лет могут определиться с профессией при помощи множества проектов, реализуемых в Москве. Среди них профильные классы, технопарки и университетские субботы.

С 2016 года проект «Профессиональное обучение без границ», организованный совместно со столичными колледжами, позволяет старшеклассникам овладеть одной из более 200 предлагаемых профессий: от авиамеханика до ювелира.

— Многие ребята поступают в эти же колледжи, как Анатолий Сорокин. Школьником он отучился на слесаря по ремонту автомобилей в Колледже железнодорожного и городского транспорта. Потом поступил туда на техобслуживание и ремонт машин. Сейчас Анатолий — призер чемпионата «Московские мастера» и мечтает о своем автосервисе, — рассказал мэр на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

За время работы проекта около 123 тысяч старшеклассников получили свидетельства о профессии, уточнил Сергей Собянин.

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