Народный календарь. Чем опасно новоселье 31 января

Фото: Светлана Колоскова

В это воскресенье, 31 января, православные христиане и католики чтят память святого Афанасия Великого. Славяне называли этот день Афанасий Ломонос, поскольку за окном стоял холод.

Считалось, что в этот день не стоит переезжать и отмечать новоселье, поскольку в новом доме будут постоянные ссоры и скандалы. Кроме того, в этот день нельзя было крестить мальчиков, чтобы не навлечь на них беду и не стоило подавать иски в суд, это грозило результатом не в вашу пользу.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Чем опасно новоселье 31 января

Приметы погоды обещали позднюю весну, если в этот день метель и вьюга. Если на улице оттепель, значит, лето будет дождливым. А если в полдень выглянуло солнце, то весна в этом году будет ранней.

21 января отмечаются международный день без интернета и Международный день ювелира.

307 лет назад Петр Первый создал «Государев Кабинет» — Кунсткамеру. 128 лет назад был зарегистрирован товарный знак «Кока-Кола». 97 лет назад была принята первая Конституция СССР.

В этот день родились композитор Франц Шуберт актеры Владислав Стржельчик, Александр Пороховщиков, Вера Глаголева, певица Юлия Началова, болгарская ясновидящая Ванга.

Именины отмечают Ксения, Дмитрий, Мария, Иларион, Афанасий, Максим, Владимир, Николай, Кирилл, Александр.

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