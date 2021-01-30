Бывший супруг Анфисы Чеховой женился на беременной девушке

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Бывший муж Анфисы Чеховой Гурам Баблишвили снова женился. Это событие произошло в середине января, однако узнали об этом недавно. Супруга артиста сменила фамилию на Баблишвили в Instagram.

Известно, что жену экс-супруга Чеховой зовут Юлия. Она на 13 лет моложе своего мужа. О том, что они встречаются, стало известно еще в 2018 году.

Как сообщает 7дней.ru, узаконить отношения они решили, потому что Юлия беременна от Гурама. В ближайшие несколько месяцев на свет появится их общий ребенок, который станет для Баблишвили вторым. У него уже растет сын Соломон от брака с Чеховой, мальчик родился в 2012 году, он много времени проводит с отцом.

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