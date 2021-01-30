Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Родственники Юлии Началовой продают ее квартиру
Фото: Скриншот видео на YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=28_9t9vtjA8)

Родственники Юлии Началовой продают ее квартиру

Никита Абрамов

Звезды

Несколько месяцев назад хоккеист Александр Фролов заявил о своих правах на квартиру певицы Юлии Началовой. Теперь семья исполнительницы будет вынуждена продать жилье.

— Я подтверждаю факт продажи квартиры. Это происходит. Родственники Юли собирают вещи. Уже съехали из квартиры. Фролов как требовал, так и продолжает требовать продать квартиру. Он еще при жизни Юли требовал продать, после ее смерти делает то же самое, — рассказала пиар-менеджер покойной артистки Анна Исаева.

Также она уточнила, что недвижимость выставили на продажу с осени 2020 года. В ноябре-декабре из квартиры увезли имущество Юлии, сообщает StarHit.

Напомним, певица Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года в 38 лет от развившегося сепсиса, который привел к сердечно-легочной недостаточности.

Читайте также: Дочь Юлии Началовой вспомнила последнюю встречу с мамой

продажа недвижимостиЮлия Началованедвижимость
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Роман Дощинский
Роман Дощинский

Берегите слова: как научиться говорить красиво

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему Россия не должна уходить из ПАСЕ

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Кладовка, курятник или дом свиданий: зачем городу гаражи

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не откладывайте жизнь на потом

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Шнуров против Пригожина: как не стать звездой

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт работает в полную силу

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Внимай главному

Все мнения
О проекте