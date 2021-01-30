Родственники Юлии Началовой продают ее квартиру

Фото: Скриншот видео на YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=28_9t9vtjA8)

Несколько месяцев назад хоккеист Александр Фролов заявил о своих правах на квартиру певицы Юлии Началовой. Теперь семья исполнительницы будет вынуждена продать жилье.

— Я подтверждаю факт продажи квартиры. Это происходит. Родственники Юли собирают вещи. Уже съехали из квартиры. Фролов как требовал, так и продолжает требовать продать квартиру. Он еще при жизни Юли требовал продать, после ее смерти делает то же самое, — рассказала пиар-менеджер покойной артистки Анна Исаева.

Также она уточнила, что недвижимость выставили на продажу с осени 2020 года. В ноябре-декабре из квартиры увезли имущество Юлии, сообщает StarHit.

Напомним, певица Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года в 38 лет от развившегося сепсиса, который привел к сердечно-легочной недостаточности.

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