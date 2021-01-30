«Такие смешные»: Павел Воля повеселил подписчиков забавными фото с женой

Фото: instagram.com/liasanutiasheva

Шоумен Павел Воля, который вместе с супругой гимнасткой Ляйсан Утяшевой отдыхает в ОАЭ, опубликовал несколько забавных совместных снимков в своем Instagram-аккаунте.

Комик и его супруга позируют в роскошном интерьере арабского отеля. На одном из снимков Воля пытается поймать уходящую жену за руку. На другой фотографии в кадр попала лишь одна нога Утяшевой, за которую крепко схватился Павел.

— Хотела убежать, но я поймал, — подписал артист серию снимков.

Подписчики оценили чувство юмора супругов и умилились гармонии их союза.

«Вы такие разные, но в то же время такие гармоничные»; «Идеальная пара»; «Такие смешные», — написали фолловеры в комментариях.

Ранее Ляйсан Утяшева опубликовала видео, на котором все семейство запечатлено на фоне песков в пустыне во время катания на багги.

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