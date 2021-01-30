Два человека пострадали из-за вспышки газовоздушной смеси в кафе на северо-востоке столицы

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На кухне в одном из кафе торгово-развлекательного центра в Бутырском районе произошла вспышка газовоздушной смеси, в результате которой пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе в столичном ГУ МЧС.

Кафе расположено на втором этаже трехэтажного здания по адресу: улица Большая Новодмитровская, дом 36, строение 2 (СВАО). Сообщение о хлопке поступило спасателям в 19:47. По прибытии они установили, что произошла вспышка газовоздушной смеси без дальнейшего горения.

Двум пострадавшим потребовалась помощь, ее оказала прибывшая по вызову скорая.

Эвакуация в здании не проводилась, оно работает в штатном режиме, сообщает АГН «Москва».

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