Астролог рассказал, какой станет для знаков зодиака первая неделя февраля

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Астролог Сергей Седашев рассказал, что ожидает представителей знаков зодиака с 1 по 7 февраля, уточнив, что эти дни отметятся напряженностью для всех.

Овнов ждет позитивная неделя. Их наполнят энергия и вера в собственные силы. Им стоит задуматься о ближайших целях и приступить к их реализации. Старания обязательно будут вознаграждены.

Раздражение и ссоры — вот к чему следует приготовиться Тельцам на следующей неделе. Неутомимую энергию вряд ли получится направить на созидание, чаще она будет усугублять конфликт с окружающими.

Близнецы почувствуют энергию и уверенность в себе, а также удовлетворение от жизни. В итоге результаты недели превзойдут самые смелые ожидания. Окружающие почувствуют их силу и легко согласятся подчиниться.

Всплеск энергии в первую неделю февраля почувствуют и Раки. Особенно удачным это время станет для занятий спортом и решительных действий. Борьба за свои права принесет успех.

Львы не смогут избавиться от вспыльчивости и раздражения. Очень вероятно, что они станут инициаторами конфликта с близкими. Астролог рекомендует направить все силы на избежание неприятных собеседников и спорных ситуаций.

Реализация давно задуманных планов и задач ждет Дев. Успех принесут любые проекты, которые покажутся интересными и разумными.

Весам следует расширить социальные контакты и знакомства. Звезды благоприятны для посещения светских мероприятий в это время. Представителям этого знака поможет особенная уверенность в себе.

Скорпионов ждут напряжение и вспышки агрессии, с которыми будет невозможно справиться. В это время активизируется их гордыня, из-за которой они будут требовать к себе особого отношения от окружающих, но тщетно.

Астролог рекомендует Стрельцам расширить сферу влияния и поверить в себя. Представителей этого знака на этой неделе ждет небывалый прилив сил и бешеная мотивация к достижению целей.

Козероги успеют переделать кучу дел, которые ранее откладывали в долгий ящик. Они будут настойчивы и активны, в результате легко отстоят свою точку зрения в общении с окружающими.

Водолеям поможет чувство собственной значимости. Главное — не переоценить свои возможности. Следует контролировать вспышки нетерпеливости и раздражения, чтобы не свести на нет благие начинания.

Рыбы будут как никогда активны. Они смогут раскрыть свою личность решительными поступками. Им следует хвататься за все, что требует их напряжения. Для этого подойдут в том числе и занятия спортом, сообщает Пятый канал.

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