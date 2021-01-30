Фристайлист Максим Буров досрочно победил в зачете КМ в лыжной акробатике
Российский фристайлист Максим Буров досрочно стал победителем в зачете Кубка мира в дисциплине лыжная акробатика.
Спортсмен побеждал на всех пяти этапах Кубка мира нынешнего сезона. В субботу, 30 января, он выиграл золотую медаль на соревнованиях в Белоруссии.
На счету Бурова 500 очков в зачете Кубка мира в этой дисциплине, он оторвался на недосягаемое расстояние от соперников, ближайшим из которых является россиянин Павел Кротов (232).
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