Фристайлист Максим Буров досрочно победил в зачете КМ в лыжной акробатике

Максим Буров побеждал на всех пяти этапах Кубка мира нынешнего сезона / Фото: youtube.com

Российский фристайлист Максим Буров досрочно стал победителем в зачете Кубка мира в дисциплине лыжная акробатика.

Спортсмен побеждал на всех пяти этапах Кубка мира нынешнего сезона. В субботу, 30 января, он выиграл золотую медаль на соревнованиях в Белоруссии.

На счету Бурова 500 очков в зачете Кубка мира в этой дисциплине, он оторвался на недосягаемое расстояние от соперников, ближайшим из которых является россиянин Павел Кротов (232).

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