Учебники с дополненной реальностью появятся в российских школах

Фото: mos.ru/Евгений Самарин

На выставке инноваций EdTech & Entertainment в Москве представили новые разработки и технологии в сфере образования. Особенно посетителей привлекли интерактивные учебные пособия с дополненной реальностью, которые могут вскоре появиться в российских школах.

Многие современные учебники создаются при помощи дополненной реальности, или AR-технологий. Это значит, что при наведении смартфона на страницу книги школьник может увидеть анимацию или интерактивную инфографику. Приложение предложит дополнительные материалы и задания по теме. Например, ученик сможет посмотреть учебный видеоролик или прослушать аудиозапись, выполнить разные тестовые задания и написать эссе.

Так, в пособии для пятого класса, при изучении истории Древнего Египта можно подробнее изучить географию этой страны, узнать, какие животные населяли территорию, в каких природных условиях развивалось хозяйство. Ребята могут навести экраны планшетов и смартфонов на страницы пособия и увидеть 3D-модель древней колесницы или небольшое видео по теме.

Также в приложении можно выполнять задания по говорению в дистанционном формате: ученик может записать голосовой ответ и отправить его на проверку педагогу. Еще программа позволяет автоматически проверять тестовые задания, сообщается на портале «Ридус».

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