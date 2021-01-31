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«Настоящие и классные»: Подольская запечатлелась с сыновьями в домашней обстановке
Наталья Подольская поделилась семейным кадром / Фото: instagram.com/nataliapodolskaya

«Настоящие и классные»: Подольская запечатлелась с сыновьями в домашней обстановке

Юлия Курганова

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Певица Наталья Подольская поделилась трогательным фото на своей странице в соцсети Instagram. Она позировала без макияжа в лосинах и футболке оверсайз, держа на руках трехмесячного сына. Мальчик облачен в серые ползунки с принтом, в кадр попал и пятилетний Артемий.

— С парнями in da house, — написала артистка.

Фанаты восхитились естественной красотой Подольской. Многим понравился настоящий живой кадр, сделанный в домашней обстановке.

«Самое лучшее время с близкими и родными»; «Наташа, в доме у вас очень уютно», «Такая милая, такая домашняя», «Настоящие и классные», — написали фолловеры.

Наталья Подольская уже десять лет счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. В прошлом году у супругов родился второй сын Иван, также они воспитывают пятилетнего Артемия.

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детифотоНаталья Подольская
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