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Депутат Госдумы назвал главную цель введенных из-за Крыма санкций США
Фото: pixabay.com / Irina Kushnikova

Депутат Госдумы назвал главную цель введенных из-за Крыма санкций США

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Главная цель западных санкций — сдерживание развития России. Крым был лишь предлогом для введения ограничений. Такое мнение выразил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.

Ранее о продлении санкций сообщил посол США в Москве Джон Салливан. По его словам, Вашингтон не будет ослаблять меры, введенные в отношении Москвы из-за ситуации в Крыму и Донбассе. Ограничения также не снимут союзники страны: Франция и Германия.

— Западные страны ввели бы санкции в отношении России в любом случае. Крым — лишь подвернувшийся формальный повод. Главная цель — помешать становлению России как одной из самых мощных и ведущих стран мира, — сообщил Шеремет.

Несмотря на то, что между странами идет «вялотекущая холодная война», на Россию не смогут резко и негативно повлиять введенные санкции, считает депутат.

Однако парламентарий напомнил о том, что США необходимо призвать к ответу за вмешательство в ситуацию на Украине в 2014 году. По мнению Шеремета, из-за руки Запада «некогда процветающая страна в центре Европы превратилась в буферную зону и место для политических экспериментов западных кукловодов».

— США не стоит забывать, что они больше не являются гегемоном и авторитетом в мире, — заявил депутат.

Он добавил, что будущее США туманно, так как западные партнеры все чаще отдают предпочтение Китаю и России, сообщает РИА Новости.

Крымский вопрос

Крым вошел в состав России после референдума, проведенного в 2014 году. Тогда 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с Россией.

Украина не признает итоги голосования и считает Крым частью своего государства. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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