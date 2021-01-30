Украинский военный эксперт назвал «плохой» и «очень плохой» сценарии по Донбассу

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Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов раскрыл два возможных сценария по Донбассу.

Он сказал, что Россия настаивает на выполнении Минских соглашений и не готова к компромиссам, поэтому остаются «плохой» и «очень плохой» исходы конфликта.

— Плохой предусматривает выход из минских договоренностей и заявление Киева о том, что в данной трактовке они невыполнимы, — пояснил эксперт.

Он добавил, что «очень плохой сценарий» предполагает полное выполнение минских соглашений и вхождение Украины «в состав союзного государства».

Жданов отметил, что сложно предсказать, какой вариант выберет украинский лидер Владимир Зеленский, так как его политика по Донбассу не раскрывается. По мнению военного эксперта, в этом году конфликт в Донбассе останется замороженным, сообщает издание «Главред».

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о пассивности Украины касаемо ситуации в Донбассе.

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