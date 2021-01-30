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Украинский военный эксперт назвал «плохой» и «очень плохой» сценарии по Донбассу
Фото: twitter.com/DeanoBeano1

Украинский военный эксперт назвал «плохой» и «очень плохой» сценарии по Донбассу

Юлия Курганова

Внешняя политика

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов раскрыл два возможных сценария по Донбассу.

Он сказал, что Россия настаивает на выполнении Минских соглашений и не готова к компромиссам, поэтому остаются «плохой» и «очень плохой» исходы конфликта.

— Плохой предусматривает выход из минских договоренностей и заявление Киева о том, что в данной трактовке они невыполнимы, — пояснил эксперт.

Он добавил, что «очень плохой сценарий» предполагает полное выполнение минских соглашений и вхождение Украины «в состав союзного государства».

Жданов отметил, что сложно предсказать, какой вариант выберет украинский лидер Владимир Зеленский, так как его политика по Донбассу не раскрывается. По мнению военного эксперта, в этом году конфликт в Донбассе останется замороженным, сообщает издание «Главред».

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о пассивности Украины касаемо ситуации в Донбассе.

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Минские соглашенияДонбассэксперт
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