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Более 1,1 миллиарда рублей выделят на выплаты медикам в РФ за выявление онкологии
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Более 1,1 миллиарда рублей выделят на выплаты медикам в РФ за выявление онкологии

Анастасия Волоснова

Внутренняя политика

Более 1,1 миллиарда рублей выделит российское правительство на выплаты врачам за выявление онкологических заболеваний. Об этом говорится на сайте кабмина.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— Свыше 1,1 миллиарда рублей получат территориальные органы Фонда обязательного медицинского страхования. Деньги направят на специальные выплаты медицинским работникам за выявленные онкологические заболевания у пациентов, — говорится в сообщении.

Подобные выплаты начали выдавать медицинским работникам в 2020 году. За каждый выявленный случай онкологического заболевания у пациента в медицинскую организацию направляется дополнительное финансирование. Полученные деньги администрация распределяет между сотрудниками больницы, сообщает РИА Новости.

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